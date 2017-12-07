Ялта сбавляет темпы падения цен на аренду жилья

В Ялте замедлились темпы снижения цен на съемные квадратные метры.

По итогам ноября стоимость аренды жилья в курортной столице Крыма упала на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7% к аналогичному месяцу прошлого года.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», средний ценник ялтинской однокомнатной квартиры в среднем составляет 17 тысяч 210 рублей в месяц.

Напомним, что самая высокая стоимость съемного жилья в курортной столице Крыма была зафиксирована в мае текущего года – 23 тысячи 113 рублей. А уже с июня цены пошли на спад.

Между тем, цены на недвижимость, выставленную на продажу, едва начавшие снижение в октябре, вновь пошли в рост. В ноябре аналитики портала недвижимости «Домофонд» зафиксировали 1%-е подорожание. «Однушку» можно прибрести в среднем за 4 миллиона 442 тысячи 322 рубля.

В Симферополе съемное жилье также подешевело (-3%) – 21 тысяча 214 рублей за однокомнатную квартиру.

Цены на продаваемую недвижимость, напротив, подросли: с 68 тысяч 638 рублей за квадратный метр до 69 тысяч 548 рублей. Если в октябре средняя стоимость «однушки» составляла 2 миллиона 536 тысяч 819 рублей, то в ноябре уже 2 миллиона 570 тысяч 445 рублей.

В Севастополе «продажа» также подорожала в среднем на 1%: 3 миллиона 178 тысяч 390 рублей за «однушку». Аренда снизилась на тот же 1% – 19 тысяч 13 рублей.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 07.12.17

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