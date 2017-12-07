«Бог велел делиться»: в Красногвардейском районе крымчанин промышлял в храмах

В Красногвардейском районе задержали 20-летнего крымчанина, успевшего за неделю обворовать несколько местных церквей и магазинов.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, по ночам молодому человеку не спалось. Дабы скоротать время, он посещал деревенские храмы. А поскольку ночью они закрыты, то проникал он туда через окно.

В двух случаях после его визита из ящиков для пожертвований пропало по 5 тысяч рублей, еще в одной церкви из сувенирной лавки парень забрал серебряные крестики.

Крымчанин был задержан после очередной кражи в одном из местных приходов православной церкви.

Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность молодого человека к воровству из сельских магазинов. Из двух торговых точек было похищено около 70 тысяч рублей и продукты питания.

После задержания вор признался, что деньги тратил на алкоголь и развлечения. Во время обыска по месту жительства был изъят лишь один из украденных нательных крестов, который после разбирательств будет возвращен в церковь.

В отношении крымчанина, уже имевшего проблемы с законом за аналогичные преступления, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). С учетом рецидива, ему может грозить лишение свободы до 5 лет.

Красногвардейский район, Оксана Мурзина

Красногвардейский район. Другие новости 07.12.17

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