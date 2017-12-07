В России возбудили уголовное дело против украинского экс-министра

СК России возбудил дело против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за призывы к терактам в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, бывший министр в эфире украинских телеканалов публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге.

В СК пояснили, что иностранные граждане, не проживающие в России и совершившие преступление за ее пределами, все равно подлежат уголовной ответственности по российскому законодательству. В связи с этим в отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщили в пресс-службе СК России.

Напомним, на Украине летом взорвали два автомобиля: один в Киеве, другой – в Донецкой области. Погибли сотрудник разведки Минобороны и полковник контрразведки СБУ. Гриценко узрел в этих происшествиях российский след и предложил отвечать на каждый подрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе взрывами в Таганроге и Москве.

Москва, Анастасия Зук

Москва. Другие новости 07.12.17

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