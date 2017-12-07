В Крыму медикам обещают «элитное» съемное жилье за счет бюджета

Из бюджета Крыма на компенсацию аренды жилья медикам собираются потратить 72 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на выплаты в 2018 году смогут рассчитывать врачи, приехавшие трудиться на полуостров из других регионов РФ. Власти Крыма уверены, что съемное жилье за счет бюджета сможет решить возникший в республике дефицит врачей: сегодня в республике не хватает 900 специалистов. По словам главы РК Сергея Аксенова, хуже всего дела обстоят в курортной Алуште: там, в детской поликлинике не хватает 50% врачей.

«У нас нет хирурга, невролога, психиатра, травматолога, ортопеда, аллерголога. Проще сказать, кто у нас есть: лор, окулист и педиатры, правда, последних также не хватает. У нас на восемь участков только четыре педиатра. Штат медсестер у нас укомплектован, проблемы только с врачами», – сообщили РИА «Новый День» в детской поликлинике Алушты.

Чтобы решить острую проблему с дефицитом медиков первого звена, с 2018 года власти Крыма планируют ежемесячно доплачивать сотрудникам поликлиники по 7 тыс рублей.

А приезжие специалисты будут получать до 30 тысяч рублей на поднаем жилья.

В данный момент на эти деньги можно снять приличную квартиру в Симферополе или Ялте.

Однако, в связи с тем Крым – курортный регион, то в зависимости от сезона цены на аренду жилплощади существенно колеблются. Например, в Алуште и Ялте не в сезон «скромную» меблированную однокомнатную квартиру можно снять за 15 тыс рублей в месяц, а вот летом это цена взлетает практически вдвое. Еще одна трудность, которая поджидает приехавших квартирантов, это то, что многие арендаторы предпочитают сдавать жилье посуточно, так как так прибыль от такого найма намного выше.

Между тем, в Симферополе проблема сезонности отпадает, но «круглогодичное» жилье здесь будет стоить около 20 тыс рублей и выше, а вот Бахчисарае за 20 тыс рублей и вовсе можно снять трехкомнатную квартиру.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.12.17

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