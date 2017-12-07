Миллионы невидимых отдыхающих не дойдут до крымской кассы

Крым мог бы заработать на курортном сборе не менее 400 млн рублей за сезон, но рассчитывает на сумму в 10 раз меньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные, которые ставят под сомнение информацию минкурортов РК и заставляют критично отнестись к идее взимания с отдыхающих курортного сбора.

Напомним, на днях официальным порядком приняты все документы, на основании которых отдыхающие, прибывшие в Крым с 1 мая по 30 сентября 2018 года должны будут заплатить по 10 рублей за каждый день пребывания на территории полуострова. Взнос нужно будет заплатить при заселении в официальное место размещения на срок более 24 часов. Некоторые категории отдыхающих освобождены от уплаты сбора, среди них – дети и люди, приехавшие на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования.

В первый год эксперимента РК планирует собрать 50 – 70 млн рублей.

Согласно Официальным данным минкурортов республики, за май – сентябрь 2017 года полуостров посетили около 4 млн 223 тысяч человек. 40 млн можно было бы получить, если бы каждый из них заплатил всего за 1 день пребывания. Но туристы приезжают в Крым, в среднем, на 10 – 12 дней. Так почему сумма ожидаемых сборов так мала?

Во-первых, потому что в минкурортов, несмотря на критику метода, по-прежнему всех прибывших на полуостров записывают в туристы.

Во-вторых, на статистическом учете числится только 1 тысяча 97 коллективных средств размещения, имеющих 161 тысячу мест. Число их посетителей в январе-сентябре нынешнего года составило 1 млн 106 тысяч человек. В среднем, каждый отдыхающий пробыл в гостинице 10 дней. Допустим, льготников среди них было не более трети, остальные честно заплатили бы курортный сбор. При умножении на 10 руб и получаются те самые запланированные 70-80 млн руб. Похоже, затраты на сбор этого сбора могут съесть его полностью.

Но напрашивается и другой вывод. Если минкурортов заранее вычеркивает из числа потенциальных плательщиков примерно 3,5 млн не заплативших сбор отдыхающих, значит, специалисты ведомства в курсе, что большинство туристов размещаются в неучтенном статистикой и неохваченном курортным сбором «частном секторе». Либо ведут двойной подсчет туристов – реальный и для публикации.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 07.12.17

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