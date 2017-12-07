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Четверг, 7 декабря 2017, 14:41 мск

Крым

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Миллионы невидимых отдыхающих не дойдут до крымской кассы

Миллионы невидимых отдыхающих не дойдут до крымской кассы

Крым мог бы заработать на курортном сборе не менее 400 млн рублей за сезон, но рассчитывает на сумму в 10 раз меньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные, которые ставят под сомнение информацию минкурортов РК и заставляют критично отнестись к идее взимания с отдыхающих курортного сбора.

Напомним, на днях официальным порядком приняты все документы, на основании которых отдыхающие, прибывшие в Крым с 1 мая по 30 сентября 2018 года должны будут заплатить по 10 рублей за каждый день пребывания на территории полуострова. Взнос нужно будет заплатить при заселении в официальное место размещения на срок более 24 часов. Некоторые категории отдыхающих освобождены от уплаты сбора, среди них – дети и люди, приехавшие на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования.

В первый год эксперимента РК планирует собрать 50 – 70 млн рублей.

Согласно Официальным данным минкурортов республики, за май – сентябрь 2017 года полуостров посетили около 4 млн 223 тысяч человек. 40 млн можно было бы получить, если бы каждый из них заплатил всего за 1 день пребывания. Но туристы приезжают в Крым, в среднем, на 10 – 12 дней. Так почему сумма ожидаемых сборов так мала?

Во-первых, потому что в минкурортов, несмотря на критику метода, по-прежнему всех прибывших на полуостров записывают в туристы.

Во-вторых, на статистическом учете числится только 1 тысяча 97 коллективных средств размещения, имеющих 161 тысячу мест. Число их посетителей в январе-сентябре нынешнего года составило 1 млн 106 тысяч человек. В среднем, каждый отдыхающий пробыл в гостинице 10 дней. Допустим, льготников среди них было не более трети, остальные честно заплатили бы курортный сбор. При умножении на 10 руб и получаются те самые запланированные 70-80 млн руб. Похоже, затраты на сбор этого сбора могут съесть его полностью.

Но напрашивается и другой вывод. Если минкурортов заранее вычеркивает из числа потенциальных плательщиков примерно 3,5 млн не заплативших сбор отдыхающих, значит, специалисты ведомства в курсе, что большинство туристов размещаются в неучтенном статистикой и неохваченном курортным сбором «частном секторе». Либо ведут двойной подсчет туристов – реальный и для публикации.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 07.12.17

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