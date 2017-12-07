В Севастополе опять срывают ФЦП

Правительство Севастополя снова срывает годовой план освоения средств, выделенных на проекты федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию до 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», местные чиновники утверждают, что план исполнен на 20%. Однако даже этот показатель был достигнут лишь после внесения изменений, согласованных с федеральным центром.

«В ноябре были приняты соглашения между министерством экономического развития и Севастополем в рамках корректировки федеральной целевой программы в конце октября. В основном, освоение средств по ней планируется в декабре, потому что проводились мероприятия по получению ресурсов от министерства экономического развития», – сообщил директор департамента экономики правительства Севастополя Элимдар Ахтемов.

Учитывая, что еще в октябре средства, выделенные на освоение ФЦП, были освоены всего на 5% (порядка 463 миллионов рублей), можно предположить, что близкий к этой цифре показатель и трансформировался в объявленные Ахтемовым 20%. После корректировки программы, чиновники Севастополя прогнозируют полностью выполнить оставшийся объем ФЦП.

Как уже сообщал «Новый День», в график реализации программы вносились изменения и в 2016 году: занизив уровень предполагаемых к освоению средств. Тогда чиновники смогли освоить всего 68% средств, найдя применение для 411 миллионов рублей из более 600 миллионов. Изначальный лимит составлял полтора миллиарда рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 07.12.17

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