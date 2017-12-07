В Крыму предприниматели хитростью «заходят» в детсады – страдают все

Молочный фальсификат попадает в детские сады и школы Крыма за счет хитрости недобросовестных предпринимателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поставщики максимально занижают цены, что при торгах, учитывая нормы законодательства, обеспечивает им победу, несмотря на подозрения руководства учреждений относительно качества продуктов.

«Мы имеем дело с тем, что поставщик, когда участвует в торгах, снижает цены на определенные виды продуктов. Особенно это видно по молочной продукции. Мы видим нереальные цены, по которым сливочное масло невозможно нигде купить», – рассказала начальник управления образования и молодежи администрации Алушты Ирина Гончарова, добавив, что такая практика замечена в основном за материковыми фирмами.

С предположением: если «предлагают низкую цену на продукцию – это заведомо значит, что она некачественная», согласна и заведующая детским садом №44 Симферополя Людмила Шевякова. Учреждение, которое она возглавляет, не раз сталкивалось с недобросовестными предпринимателями. Детскому саду пришлось расторгнуть договор на поставку мяса, так как условием контракта предполагалась доставка охлажденного мяса, а по факту поставщик с материковой части России привозил мясо глубокой заморозки. Также детский сад был готов разорвать отношения с предпринимателем, который привозил фальсифицированную молочку для дошкольников. Чтобы не попасть в «черный список», ему пришлось поставлять продукцию другого предприятия.

«На сегодняшний день та организация, к которой мы обратились, не хочет выйти в разряд недобросовестных поставщиков – ее деятельность будет закрыта на два года, поэтому они нам сегодня уже дали бумагу, что будут возить молочную продукцию Сакского завода. Хотя это им будет совершенно невыгодно, но вариантов других у них нет», – сказала Шевякова.

По ее словам, сам завод выйти на аукцион не может, «потому что цена его продукции не может быть ниже себестоимости».

Заместитель руководитель управления Россельхознадзора по Крыму Юрий Епанов в свою очередь заявил о намерении инициировать создание механизма проверок продуктов до их развоза по детским садам и школам.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.12.17

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