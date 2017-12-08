Без дыхания: в Крыму пройдет первый официальный чемпионат по фридайвингу

В середине декабря в Симферополе пройдет первый официальный Открытый чемпионат Крыма по фридайвингу.

Как рассказала РИА «Новый День» глава Федерация подводного спорта Крыма Ирина Кочергина, на самом деле соревнования пройдут уже в третий раз, однако впервые удалось утвердить их регламент и согласовать мероприятие с региональным министерством спорта и с Федерацией подводного спорта России.

«Легализация» чемпионата позволит нам по его итогам присваивать спортсменам разряды. Это очень важно для их роста и развития, а также для участия в других соревнованиях (к примеру, для участия в российском чемпионате нужен 1-й взрослый разряд – прим. «НД»). Кроме того, из победителей и призеров будет набираться сборная Крыма для участия в Чемпионате России по фридайвингу, который пройдет в Санкт-Петербурге в феврале будущего года», – рассказала Кочергина.

По ее словам, фридайвинг набирает большую популярность в мире и России и включает несколько дисциплин: погружение в статике, в динамике, погружение на глубину, плавание в ластах и многое другое. И все это на задержке дыхания.

Отметим, что среди мировых звезд фридайвинга значится и имя россиянки Натальи Молчановой. Ей принадлежат мировые рекорды среди женщин: динамика без ласт (182 метра), динамика в ластах (237 метров), задержка (апноэ) дыхания в статике – 9 минут 02 секунды, свободное погружение (91 метр) и еще несколько достижений, которые пока не побиты.

«Самое сложное – это концентрация, самодисциплина и достижение гармонии с окружающим миром. Наши ребята могут «залечь на дно» на 6 минут (мировой рекорд – 11 минут 35 секунд). Но это не предел. Некоторые и в динамике задерживают дольше. Кроме того, в Крыму есть несколько спортсменов, которые ныряют глубже 50 метров. А в мире давно преодолен 100-метровый рубеж», – рассказала главный крымский дайвер.

Однако, по ее словам, из-за того, что чемпионат будет проходить в стандартном закрытом бассейне (спортивный комплекс Медицинской академии имени С.И. Георгиевского), то погружений на глубину не будет. Соревнования пройдут среди мужчин и женщин старше 18 лет по трем видам: статика, динамика и динамика в ластах.

По словам организатора, на данный момент в оргкомитет поступило более 20 заявок от спортсменов. Среди них не только крымчане, но и представители Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Краснодарского края.

«Мы специально сделали открытый формат соревнований, чтобы участники могли обменяться опытом», – отметила Кочергина.

Глава Федерации подводного спорта Крыма добавила, что на полуострове есть перспективные спортсмены и один признанный мастер спорта по фридайвингу – Андрей Артюх, который выступит главным судьей крымского чемпионата.

Симферополь, Галия Шакирова

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