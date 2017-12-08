Жены строителей Крымского моста усилили кадровую текучку на полуострове

Жены строителей Крымского моста существенно изменили кадровую статистику на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные о движении рабочей силы в организациях республики в июле-сентябре 2017 года. Статистика зафиксировала активную текучесть кадров практически без изменения их количества. За три месяца на работу принято без малого 31 тыс работников, уволено (по разным причинам)– 33 тысячи.

Напомним, третий квартал – это разгар курортного сезона. Поэтому передвижения кадров в отрасли торговли и гостиничном хозяйстве вполне объяснимо. На них в общей сложности приходится 6 тыс 900 уволившихся. В строительстве – другая динамика: принято 1 тыс 200 человек, выбыло около 600 работников.

Самым подвижным в статистической сводке оказалось образование. За квартал, на который, правда, приходится начало учебного года, пришлось 6 тыс 375 принятых работников и 6 тыс 261 выбывший.

Кстати, на детсады и школы пришлось 20% кадрового «движения» – это большая доля. Комментируя по просьбе «Нового Дня» данные цифры, в минобразовании сначала предположили, что это связано с открытием новых детских садов: «Важно, что сотрудники остались в отрасли! Они просто перешли работать в детсады поближе к дому или выбрали себе новое начальство – есть масса причин такого перехода».

Однако вряд ли несколько новых детсадов не могли вызвать кадровые перестановки среди тысяч воспитательниц и уборщиц. После дополнительных консультаций в минобразовании нашли еще две причины текучести кадров.

Первая: перспективы и динамика развития отрасли в Крыму вызвала стремительное омоложение кадров. Раньше работники, достигшие пенсионного возраста, составляли 70% всех учителей и воспитателей, теперь доля «взрослых» уменьшилась до 60%.

Главной же причиной оказались люди с материка. Среди жен военнослужащих и прочих силовиков, переведенных в этом году на службу в Крым, преобладают именно работницы образования. Кроме того, на длительные сроки и с семьями прибыли сюда строители Крымского моста. И жены работников компании «ВАД» и строителей трассы «Таврида» тоже массово пополнили педагогические коллективы Крыма. Особенно хорошо это видно в Керчи – там в некоторых учебных заведениях жены приезжих уже составляют большинство.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.12.17

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