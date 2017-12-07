Новый год опустошит карманы крымчан

Празднование Нового года обернется для крымчан большими затратами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым вошел в десятку регионов России с самыми высокими ценами на праздничный продуктовый набор.

Соответствующие данные опубликовала федеральная служба государственной статистики (Росстат). По подсчетам ведомства, в среднем по России стоимость набора в расчете на семью из четырех человек по сравнению с прошлым годом выросла на 3,76% – с 5 тысяч 875 рублей до 6 тысяч 96 рублей.

Цены в Крыму выросли на 3,82%, поэтому стоимость набора в республике составит 6 тысяч 804 рубля. Севастополь в рейтинге занял 29-е место с ростом цен в 1,34%, и стоимостью набора в 6 тысяч 27 рублей. Самые дорогие продукты оказались в Чукотском автономном округе (цена набора – 8 тысяч 178 рублей), самые дешевые – в Ингушетии (цена набора – 3 тысячи 153 рубля).

По данным Росстата, продуктовый набор к Новому году состоит из говядины, курятины, рыбных деликатесов, консервов, масла, сыра, овощей, фруктов, хлеба, соков, газированной и минеральной воды, чая, кондитерских и мясных изделий, а также алкоголя – коньяка, водки и шампанского.

Крым также занял 11-е место по дороговизне приготовления салата «Оливье» (358 рублей). В Севастополе затраты на приготовление салата составят 309 рублей, поэтому город получил 32-е место в списке.

А вот стоимость приготовления салата «Сельдь «под шубой» в Крыму снизилась по сравнению с прошлым годом на 8,27%, и составила 173 рубля. Тем не менее, в Севастополе, несмотря на подорожание стоимости необходимых ингредиентов на 1,71%, конечная цена салата определена на уровне 164 рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 07.12.17

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