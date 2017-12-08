Богач, бедняк: Крым вошел в число регионов РФ с наименьшим коэффициентом Джини

Крым вошел в число относительно благополучных регионов России по показателям социального равенства. Севастопольцы оказались более обеспечены финансово, но и расслоение общества на богатых и бедных там выражено сильнее.

Исследование провело РИА Рейтинг на основе данных Росстата: в качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников (зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц) и доля низкооплачиваемых работников (менее 10 тысяч рублей в месяц), а также медианная зарплата и коэффициент Джини.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым оказался в рейтинге на 70 месте: более 100 тысяч рублей в месяц здесь получает 0,78% официально работающего населения, менее 10 тысяч – 16,8%. Медианная зарплата (берётся общая заработная плата всех работников и делится на всю численность) в апреле составляла 18,4 тысячи рублей, что в 1,8 раза превышало прожиточный минимум в республике.

В Севастополе богатых оказалось больше – более 100 тысяч рублей там получают 1,19% горожан, а бедных меньше (11,1%). Медианная зарплата в апреле в 2 раза превышала прожиточный минимум и составляла 20,9 тысяч рублей.

Однако коэффициент Джини – показатель неравномерности распределения доходов среди различных групп населения – в Севастополе выше, чем в РК – 0,3%. Крым с показателем 0,29 вошел в группу относительно благополучных регионов по равенству зарплат. Лидером группы является Белгородская область с коэффициентом 0,27 – аналогичный показатель зафиксирован в Белоруссии и многих развитых странах Европы. На втором месте Мордовия (0,28), компанию Крыму на 3 месте составляют Hенецкий АО, Тульская область, Владимирская, Пензенская, Тамбовская, Орловская области.

Правда, отмечают составители рейтинга, в большинстве своем, за исключением Hенецкого автономного округа, регионы с относительно низким коэффициентом Джини располагаются в конце списка по доле работников с зарплатами выше 100 тысяч рублей в месяц, то есть относительное равенство зарплат объясняется здесь отсутствием заметного числа богатых.

А лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Там высокие зарплаты, в первую очередь, являются компенсационными, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов.

Высокие зарплаты в Москве объясняются ее столичным статусом и, соответственно, максимальной концентрацией финансовых ресурсов. При этом Москва в отличие от многих других регионов-лидеров по зарплатам характеризуется относительно высокой для первой пятерки регионов долей (1,5%) работников с низкой оплатой труда (менее 10 тысяч рублей в месяц). «В результате, Московский рынок труда похож на примеры «американского» капитализма – здесь достаточно много богатых людей, но и скромно зарабатывающих жителей также немало, – подчеркивают составители рейтинга. – Именно поэтому Москва является лидером по коэффициенту Джини (0,38), что говорит о максимальном среди регионов России расслоении работников по зарплатам».

Симферополь, Лиана Макоба

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