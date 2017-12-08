Крымского грабителя нашли через 8 лет в Москве

В Москве поймали 29-летнего крымчанина, участвовавшего в разбойном нападении в Симферополе 8 лет назад.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, преступник, задержанный московскими оперативниками, уже этапирован в Крым и взят под стражу.

Преступление, в котором он участвовал, было совершено 1 сентября 2009-го года. Тогда трое мужчин (все уроженцы одного из сел Джанкойского района) на остановке общественного транспорта «Москольцо» в столице Крыма напали на супружескую пару. У женщины-предпринимателя, которая занималась обменом валют, была похищена сумка с крупной суммой: 9500 долларов США, 1200 евро, 15600 гривен. Ее муж получил пулевые ранения ног.

Двух налетчиков задержали в течение 10 дней после разбоя. Они были приговорены судом к 8 и 10 годам тюрьмы. Третьего преступника объявили в розыск.

В настоящее время в отношении крымчанина возбуждено и передано в суд уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Свою вину он признал. Мужчине может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 08.12.17

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