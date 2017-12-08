В Крыму задержали телефонного мошенника: играл на родственных чувствах

В Симферополе пенсионерка отдала мошеннику 34 тыс рублей, чтобы «отмазать» от тюрьмы внука.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 66-летней крымчаке позвонил незнакомец и сообщил, ее внук стал виновником ДТП. Чтобы избавить родственника от уголовной ответственности, мужчина потребовал перевести ему на счет 34 тысячи рублей. Испугавшись за судьбу молодого человека, пенсионерка последовала инструкции. Отойдя от шока, женщина связалась с внуком и узнала, он ни в какую аварию он не попадал. Осознав, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

В ходе розыскных мероприятий был задержан 35-летний житель Симферопольского района. Как выяснилось, крымчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошеннические действия. Мужчина находится под стражей, в содеянном он признался. Теперь за мошенничество ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

В полиции призывают крымчан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.12.17

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