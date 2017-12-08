В Крыму задержали банду: похитили бизнесмена

В Симферополе задержана группа похитителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятеро преступников похитили предпринимателя, занимавшегося строительством в Крыму. За «свободу» бизнесмена они требовали 1,5 млн рублей.

Членов банды задержали сотрудники МВД совместно с оперативниками ФСБ Крыма и бойцами СОБР. Известно, что двое из задержанных приехали в Крым из других субъектов России на подработку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Злоумышленники находятся под стражей, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет с крупным денежным штрафом, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

По информации очевидцев, спецоперацию силовики проводили накануне вечером на перекрестке улиц Русская и Батурина. Известно, что преступники передвигались на автомобиле, зарегистрированном в 95-м регионе – Чечня, который прямо на проезжей части и заблокировали машины с «мигалками». «Спецназ, хлопки, в машине что-то ищут, скорая, гаи, люди в наручниках лежат», – так описали в соцсети события минувшего вечера очевидцы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.12.17

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