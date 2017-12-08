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Пятница, 8 декабря 2017, 14:40 мск

Крым

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В Крыму перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Крыму перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

Под Симферополем перевернулся пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло около полудня к югу от крымской столицы в районе села Каштановое. Водитель пригородного автобуса не справился с управлением, ПАЗ перевернулся.

По предварительным данным, пострадали 7 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Других подробностей пока не сообщается.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 08.12.17

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