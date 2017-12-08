В Крыму перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

Под Симферополем перевернулся пассажирский автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , ДТП произошло около полудня к югу от крымской столицы в районе села Каштановое. Водитель пригородного автобуса не справился с управлением, ПАЗ перевернулся.

По предварительным данным, пострадали 7 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.

Других подробностей пока не сообщается.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 08.12.17

В Крыму задержали банду: похитили бизнесмена. / В Крыму задержали телефонного мошенника: играл на родственных чувствах. / Крымского грабителя нашли через 8 лет в Москве. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»