В Крыму перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие

Под Симферополем перевернулся пассажирский автобус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло около полудня к югу от крымской столицы в районе села Каштановое. Водитель пригородного автобуса не справился с управлением, ПАЗ перевернулся.
По предварительным данным, пострадали 7 человек, двое находятся в тяжелом состоянии.
Других подробностей пока не сообщается.
Симферополь, Варвара Бурлакова
Симферополь. Другие новости 08.12.17
В Крыму задержали банду: похитили бизнесмена. / В Крыму задержали телефонного мошенника: играл на родственных чувствах. / Крымского грабителя нашли через 8 лет в Москве. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»