Крымское постоянство: на полуострове опять ждут снежный шторм

В Крыму объявлено экстренное предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем 10 декабря и ночью 11 декабря, из-за прохождения холодного атмосферного фронта, на полуострове ожидаются сильные дожди, переходящие в снег. Местами выпадут очень сильные осадки. Также будет дуть сильный юго-западный ветер – скорость может достигать 20-25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Напомним, что вчера в Крыму также бушевала непогода. Однако сегодня и завтра, по прогнозам синоптиков, на полуострове без осадков, а воздух днем прогреется до +15 градусов.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.12.17

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