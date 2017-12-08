Разведка: Киев готовит вторжение в ДНР

В ДНР заявили об активной подготовке украинских военных к наступлению в Донбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам представителя оперативного командования Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, судя по документам, которые были получены от источников в Службе безопасности Украины, военные готовятся перейти к наступательным боям «с 8 по 15 декабря или же в январе». Также у линии соприкосновения представители ДНР обнаружили две 152-миллиметровые установки «Акация», одиннадцать артустановок калибра не менее 120 миллиметров, а также реактивную систему залпового огня «Град».

«Если раньше нами фиксировался один случай применения БПЛА (беспилотный летательный аппарат – прим. НД) в сутки на всем фронте, то в настоящее время это три-четыре раза в сутки в зоне ответственности каждой из бригад ВСУ», – цитирует РИА «Новости» представителя оперативного командования народной республики. Он подчеркнул, что в СБУ изучают возможность отключения сотовой связи в 50-километровой зоне от линии соприкосновения и добавил, что все эти признаки указывают на подготовку Киева «к войне».

В связи с этим в ДНР призвали мировое сообщество осудить действия украинских властей и не допустить обострения конфликта: «Сейчас можно политическим давлением на режим Порошенко предотвратить кровопролитие», – рассказал Басурин.

По его словам, что уже традиционно за прошедшую неделю миссия ОБСЕ в зоне военной операции не заметила более 200 единиц тяжелого вооружения ВСУ.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 08.12.17

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