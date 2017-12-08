Крымчанин оставил мать замерзать без одежды и еды

В Крыму перед судом предстанет 34-летний житель Красногвардейского района, бросивший беспомощную мать.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, 5 июня текущего года крымчанин оставил нуждающуюся в помощи пожилую женщину без питания, одежды и постельного белья в не отапливаемом помещении.

В результате пенсионерка умерла от переохлаждения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса РФ (оставление в опасности) и части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание, которое может грозить крымчанину, – лишение свободы на 3 года.

Материалы дела переданы в суд.

Красногвардейский район, Оксана Мурзина

Красногвардейский район. Другие новости 08.12.17

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