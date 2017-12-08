Парк «крокодилов» или потенциальные преступники: Инкерману пытаются навязать ненужные городу проекты

Жители Инкермана (Севастополь) выступили против того, чтобы скандально известный владелец сафари-парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков реализовал в городе свой проект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне вечером в городе прошли «тайные» – так их называют местные жители – общественные слушания, о которых толком никого не поставили в известность.

Горожане после того, как летом текущего года глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев заявил о желающем работать в регионе инвесторе Зубкове, стали собирать подписи против строительства парка медведей и тигров. Поэтому на «тайную вечерю» пришли подготовленными: против строительства, на которое бизнесмен готов потратить 200 млн рублей, выступили более 1 тыс 700 человек. Севастопольская общественница Ольга Дронова пояснила РИА «Новый День» : в первую очередь, крымчане не хотят иметь ничего общего с Зубковым, об антироссийской позиции которого наслышан весь полуостров, во вторую – «зверинец» хотят развернуть на берегу озера, где любит купаться местное население.

«Не хотят Зубкова, его знают, про него читали, про его антироссийские выпады. Там люди купаются на этом озере, где он хочет построить свой парк. Они спрашивают, почему бы просто не благоустроить данную территорию, сделать цивилизованный пляж, зачем Зубкову с его парком тигров и медведей озеро? Одни вообще негодуют, может он хочет туда еще и крокодилов запустить? Вторые говорят вообще, что это святое озеро и в нем можно излечиться от болезней.

А еще местные переживают, что парк будет находиться прямо у подножья Свято-Климентовского монастыря, а это невероятный памятник истории, там реально нужно делать место паломничества а не зоопарк», – рассказала Дронова.

По ее словам, смущает горожан и тот факт, что парк собираются строить неизвестно на чьих землях: «90% земель принадлежит частникам и Минобороны».

Весть о том, что горожане не хотят соседства с Зубковым, разочаровала представителей Корпорации развития Севастополя. Чтобы «вразумить» недоверчивых горожан их припугнули: «Они говорили: если не будет парка, то будет СИЗО. На что местные предложили не применять шантаж», – поделилась общественница.

Напомним, в Инкермане собирают подписи против строительства СИЗО: местные жители просят облагородить маленький городок, сделать парковые зоны, площадки для детей, а не застраивать его объектами, которые ничего, по мнению инкермановцев, не принесут городу.

Инкерман, Анастасия Зук

Инкерман. Другие новости 08.12.17

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