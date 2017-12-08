В Крыму уволен министр экономического развития

Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение об увольнении Мельников принял в связи со сложившимися семейными обстоятельствами.

«У меня, как у министра экономического развития Республики Крым, был крайне интересный и плодотворный год, но по обстоятельствам, которые принято относить к «семейным», я попросил С.В. Аксенова об отставке. Эта просьба была удовлетворена. 21 декабря я заканчиваю трудовую вахту в Крыму и увезу с собой прекрасные воспоминания о полуострове», – написал на своей странице в Фейсбуке чиновник.

Отметим, Мельников занимал данный пост с 30 декабря 2016 года. Он женат, у него два сына. В Крым приехал из Москвы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.12.17

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