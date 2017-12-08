В Симферополе продавец «adidosов» и «rebbokов» может сесть на 2 года

В одном из магазинов Симферополя обнаружили крупную партию спортивной обуви, выдаваемую за продукцию известных мировых брендов.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, индивидуальный предприниматель подошел к вопросу с размахом. Ущерб от его действий правоохранители оценили в несколько миллионов рублей.

«Товарные знаки были нанесены на товары без согласия правообладателя, данная продукция не соответствовала качеству оригинальных товаров и являлась контрафактной. Своими незаконными действиями правообладателям был причинен материальный ущерб на сумму более 3,9 миллионов рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении предприимчивого продавца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, если это деяние причинило крупный ущерб). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 08.12.17

В Крыму уволен министер экономического развития. / Парк «крокодилов» или потенциальные преступники: Инкерману пытаются навязать не нужные городу проекты. / Не досмотрел: крымчанин оставил мать замерзать без одежды и еды. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»