В России засекретят закупки для монополистов, ВПК и Крыма

Правительство России намерено засекретить госзакупки для монополистов, оборонного комплекса, финансового сектора и Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд госкомпаний переведут на закрытую площадку в связи, согласно официальной версии, с возможным расширением антироссийских санкций. Предполагается, что особые условия торгов будут распространяться на ФСБ, Службу внешней разведки, главное управление Генштаба, 25 банков, в том числе и те, что работают в Крыму, 16 транспортных компаний, 34 подразделения ВПК, включая Ростех и Рособоронэкспорт, а также предприятия топливно-энергетического комплекса.

Кроме того, на закрытые торги планируется перевести структуры, инвестирующие в бизнес в Крыму, и ГУПы полуострова. В их число вошла и молодежная автономная некоммерческая организация «Ночные волки».

Сведения о сделках попавших в список организаций будут анонимизироваться, предполагает «Коммерсант», исходя из содержания документа: к 15 декабря ведомства должны составить несколько списков для анонимизации потенциальных «мишеней» расширения санкционного режима.

«Очевидно, что необходимость закрытия информации об операциях с ними крупных госАО и вообще любых структур, аффилированных с государством, вызвана риском «инфицирования» сделками с ними неподсанкционных структур в РФ, штрафов в юрисдикции США и возможных арестов активов», – отмечает издание.

Отмечается, что перевод на закрытую площадку всех конкурентных закупок «Газпрома», «Роснефти», РЖД разрушит часть бизнеса электронных площадок, на которых они работают сейчас, а закрытие информации об операциях госкомпаний с отдельными частными банками практически провоцирует госАО на расширение таких операций, и негосударственные акционеры информации о любых сделках с ними уже не получат.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 08.12.17

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