Инкерман готов побороться за карьер, чтобы не отдавать его тиграм Зубкова

Проект по строительству парка тигров и медведей крымского бизнесмена Олега Зубкова создаст проб

лемы жителям Инкермана. Об этом корреспонденту РИА «Новый День» заявил глава Инкермана Родион Демченко.

«Заявляю – людям такой проект здесь не нужен. Объясняю: у нас очень мало общественных пространств, доступных для людей бесплатно. Вы же понимаете, как только будет организован какой-то парк, место тут же будет закрыто и будет платный проход», – заявил глава Инкермана.

По словам Демченко, карьер с озерами, который присмотрел для своего нового проекта Зубков, местные жители используют как, по сути, единственное место отдыха.

«У нас в Инкермане нет места для купания, несмотря на прибрежную зону: купаться в этом море запрещено, пляжа у нас нет», – пояснил глава города.

Демченко рассказал, что писал в правительство Севастополя с просьбой передать карьер в муниципальную собственность, однако запрос оставили без внимания и ответа: «По всей видимости, потому что муссировался этот проект парка тигров и медведей», – предположил глава города. По его мнению, Инкерман нуждается не в строительстве парка, а в ремонте дорог, нормальном уличном освещении и спортивных объектах.

Напомним, вчера общественники Севастополя заявили о «тайных общественных обсуждениях» парка Зубкова, назвав их незаконными из-за того, что информация о мероприятии не была опубликована за 10 дней.

По словам главы города, собрание можно охарактеризовать исключительно как обсуждение, а не общественные слушания, так как последние предусматривают совершенно иную форму проведения, включая регистрацию. Так что итоги такого мероприятия не могут официально подтверждать оценку проекта населением.

Как утверждает Демченко, за день до обсуждений его посетил представитель корпорации развития Севастополя, обратившийся с просьбой предоставить площадку. Демченко согласился, предложив созвать жителей. Однако, исходя из позиции корпорации, обсуждения не получились масштабными. Тем не менее, по инициативе главы города на мероприятие попали местные активисты, представители казачества. А вот от музея-заповедника «Херсонес Таврический», к ведению которого относится средневековая крепость Каламита, находящаяся в относительной близости к карьеру, никто не приехал.

Несмотря на небольшое количество присутствующих, большинство все равно не одобрило проект Зубкова, который активно лоббирует глава корпорации развития Севастополя Олег Николаев.

«Люди отрицательно высказались по этому вопросу», – заключил Демченко. Тем не менее, по его словам, некоторые активисты Инкермана, ранее настроенные категорически против парка, теперь стали более лояльными. Он предположил, что с ними могли «провести какую-то работу».

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 08.12.17

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