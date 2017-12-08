Украину вызвали в Лондонский суд – крупно задолжала Китаю

Китай пятый год ждет от Украины возвращения долгов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях в «Незалежную» прибыла крупная китайская делегация во главе с вице-премьером Поднебесной Ма Каем.

Основной целью визита китайцев стало намерение вернуть 1,5 миллиарда долларов, предоставленные Украине в качестве кредита еще в 2012-году в счет поставки украинского зерна.

Тогда Китай оформил кредит 3,6 миллиарда долларов. Согласно подписанному соглашению, государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) обязалась в течение полугода, с июля 2014 по январь 2015 года, поставить китайской стороне более 3,3 миллиона тонн зерна, включая 1,1 миллионов тонн кукурузы, 1 миллион тонн пшеницы, около 0,8 милиона тонн ячменя. Около половины указанного объема нужно было отгрузить уже до конца октября 2014 года, а остальное – в течение ноября того же года.

Однако, как утверждают китайцы, к началу ноября 2014 года Украина сумела выполнить всего 1 из 19 подписанных контрактов, поставив только 65 тысяч тонн кукурузы вместо необходимых более полумиллиона тонн. При этом первый транш в 1,5 миллиарда долларов уже был переведен на счет госкорпорации.

Выясняя, куда пошли деньги, Китай заблокировал второй транш. Процесс идет до сих пор. На данный момент китайцы начали подозревать, что своих денег они так и не увидят и подали иск в Лондонский суд.

Украинцы не отрицают, что в настоящее время весь долг погасить не могут. А пока они думают: отдавать или нет, сумма кредита каждый год растет на 6%.

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 08.12.17

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