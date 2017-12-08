В Крыму ставят рекорды по вылову рыбы, но цены на местных рынках не падают

В ходе нынешней путины крымские рыбаки выловили на треть больше рыбы, чем за аналогичный период прошлого года.

Как рассказали РИА «Новый День» пресс-службе Росрыболовства, по данным на 1 декабря в Черном и Азовском морях добыто 44,5 тысячи тонн водных биоресурсов.

Хамсы добыто почти 25 тысяч тонн (в 2016 году – 20,5 тысяч тонн). Из них почти 20 тысяч тонн добыто севастопольским рыболовецким флотом.

Улов барабули составил 613 тонн (в 2016 году – 439 тонн), ставриды – 1 тысяча 874 тонны (годом раньше добыто 1 тысяча 624 тонны), смариды – 79 тонн (58 тоннам), кефали – 396 тонн (338,5 тонны).

«Водные биоресурсы доставляют в рыбные цеха местных предприятий, где рыба проходит быструю заморозку. В ассортименте – рыба холодного и горячего копчения, консервы и пресервы», – отмечают в пресс-службе Росрыболовства.

Значительную часть продукции отправят на материк: в Астрахань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москву, Брянск, Белгород, Таганрог и Новороссийск.

Цены на крымских рынках на местную рыбу тоже ставят рекорды. Излюбленный деликатес керчан – хамса в этом сезоне стоит 150 рублей. Ценник держится уже два месяца. В прошлом году в это время «керченскую баранину» (местное название хамсы – прим. «НД») можно было купить за 80-100 рублей за кг. Мелкую рыбу – за 60 рублей.

Крымчане возмущены сложившейся ситуацией: «Свежую рыбку ем два раза в год – осенью и весной, мелочь всякую, типа хамсы и ставридки», – пишут крымчане.

«Золотая рыба, однако. А почему? А потому что рыбку нам продает не производитель, то бишь рыбак, а перекупщик. Вот он и заламывает цены на рыбы выше мяса. Ну, хорошо, понимаю – мороженая рыба с Дальнего Востока или из Мурманска стоит дороже. Но наша-то в 20 км от города изловлена.... Какая тут логистика? А стоит от 150 до 500 р/кг. И ведь ничего сделать не можем. И не работают ни антимонопольные законы, ни общества по защите потребителей», – негодуют севастопольцы.

При этом жители Крыма отмечают, что рекорды могут обернуться экологической катастрофой: «А через несколько лет взвоют экологи, и потребуются ещё большие деньги на восстановление фауны Азово-Черноморского бассейна».

Симферополь, Оксана Мурзина

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