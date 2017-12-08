Шарм истории: Крым не хочет избавляться от советского прошлого / Итоги опроса РИА «Новый День»

Крымчане не хотят избавляться от советского прошлого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще был денонсирован (объявлен утратившим силу) договор 1922 года о создании СССР и образовано Содружество Независимых Государств.

Крым остался в составе Украины. Кстати, за неделю до подписания Беловежского соглашения на Украине состоялся референдум. В числе вопросов был и такой: «Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?» В голосовании приняли участие 84,18% имеющих право голоса жителей Украины. «Да, подтверждаю» ответили более 90% из них. В Крыму за независимость Украины проголосовали 54% пришедших на избирательные участки, в Севастополе – 57%. При этом своим правом голоса воспользовались 67,5% крымчан и 64% жителей Севастополя.

С тех пор – на протяжении 26 лет Украина активно и планомерно борется с советским прошлым.

А полуостров до 2014 года оставался самой «советской» частью Украины, и сохранил этот статус в России: населенные пункты, улицы, площади по-прежнему носят названия того времени, сохранились и многочисленные памятники социалистическим вождям и героям. Даже карта самого гламурного города Крыма – Ялты пестрит именами Маркса, Кирова, Щорса, Войкова, Блюхера.

При этом многие крымчане уже даже не помнят или не знают, в честь кого – чего назван тот или иной объект. Поэтому в обществе периодически возникают споры. Одни считают, что нужно вернуться к досоветским названиям, другие уверены: новое время диктует новые имена. Третьи настаивают: нужно оставить все, как есть – во-первых, люди уже привыкли, им будет трудно перестроиться, во-вторых, советские названия и памятники – это особенность Крыма.

РИА «Новый День» предложил читателям высказать свое мнение – нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики.

Оказалось, что идею снести все советские памятники, но при этом не трогать названия улиц и населенных пунктов поддерживают 2,39% респондентов. 3,08% считают: наоборот, названия надо сменить, а памятники пусть стоят.

О том, что давно пора избавиться от советского прошлого, заявили 12,4% участников опроса.

Каждый третий (33,86%) уверен, что на свалку истории надо отправить партноменклатуру, а настоящих героев необходимо оставить и сохранить.

А большинство респондентов (47,2%) на вопрос, нужно ли Крыму избавляться от напоминания о советском прошлом, ответили: «Ни в коем случае!»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.12.17

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