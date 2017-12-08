Стихийные торговцы в Крыму потешаются над властями

Курортные города Крыма не заинтересованы в том, чтобы туристы меньше тратили на продукты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве промышленной политики республики не довольны тем, как организовываются ярмарки в регионах во время курортного сезона.

По словам заместителя министра промышленной политики Крыма Яна Латышева, выбор отдаленных мест под ярмарки стало обычной практикой для курортных регионов. Из-за этого, чтобы добраться до места распродаже сельхозпродукции, туристам придется потратить не менее 30-40 минут. Поэтому они предпочитают покупать продукты ближе к месту отдыха.

«В результате, люди покупают фрукты и овощи по ценам в среднем в полтора раза дороже, чем на ярмарках», – заявил Латышев, добавив, что зачастую туристы приобретают продукты у стихийных торговцев.

По данным заместителя министра, в целом за 11 месяцев этого года проведено 3,5 тысячи рейдов по выявлению незаконной торговли, составлено 3,8 тысячи протоколов об административных нарушениях на сумму более 30 миллионов рублей, а также вынесено более 1 тысячи предупреждений. Но взыскать с нелегалов смогли только 10% – 3 миллиона рублей.

«Понятно, что при таком проценте взысканий, незаконно торгующие просто не замечают работу, которую мы с ними проводим. Я подозреваю, что даже иногда смеются над нами и над нашими усилиями навести порядок. До тех, пока мы не заставим людей платить штрафы, которые они обязаны заплатить за нарушение законодательства – толку не будет», – сообщил Латышев, порекомендовав руководителям администраций в муниципалитетах наладить взаимодействие с судебными приставами.

В свою очередь, заместитель главы администрации Симферополя Серей Круцюк заявил о создании в городе специального управления, сотрудники которого будут заниматься исключительно вопросами борьбы со стихийной торговлей.

«Я думаю, что головная боль не только Симферополя, но и других крупных городов – это заезжие группы, которые приезжают на несколько дней. Это выходцы из стран бывшего СССР – в основном, из Узбекистана, которые приезжают к нам в количестве 100-150 человек, отрабатывают неделю у нас, а потом перемещаются в Ялту, Алушту, Керчь и так мигрируют по территории Крыма», – рассказ Круцюк, добавив, что для выдворения таких групп чиновники администрации обращаются за помощью в ФМС.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.12.17

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