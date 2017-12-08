Открытие Крымского моста не приведёт к быстрому снижению цен на продукты

В министерстве промышленной политики Крыма объявили о текущем снижении стоимости минимального продуктового набора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год цена упала на 2,4%.

По словам заместителя министра промышленной политики Яна Латышева, в 2017 году в республике удалось удержать ценовую ситуацию на продовольственные товары «в одном тренде с показателями в целом по России и субъектам Южного федерального округа». По его данным, в среднем по России рост цен составил 0,5%.

«В результате стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на одного человека по итогам ноября текущего года снизилась на 27 рублей и составила 3 тысячи 732 рубля. В Краснодарском крае стоимость такого набора увеличилась на 4,8 рубля и составляет 3 тысячи 875 рублей, что на 4% выше относительно уровня по республике», – сообщил Латышев.

Среди продуктов, на которые снизились цены в республике – сахар, фрукты, цитрусовые, макароны, яйца, мука, масло, кондитерские, колбасные и другие изделия.

По прогнозу ведомства, открытие движения по Крымскому мосту резко не повлияет на стоимость продуктов в республике.

«Введение моста упростит логистику доставки товара и доступ товаропроизводителей с материка в Крым. И в течение полугода-года мы надеемся на снижение цен», – заявил Латышев.

В то же время, по утверждению министра промышленной политики Андрея Васюты, открытие моста позволит без проблем постоянно доставлять в регион необходимые товары: «Сегодня, в определенные моменты времени, их приходится накапливать», – признал министр.

По информации министерства, на рассмотрении в Совете министров находится несколько инвестиционных проектов по созданию в Крыму торгово-логистических центров. Крупный хаб могут построить на въезде на территорию полуострова, еще один – в районе Симферополя, другой – по направлению к Красноперекопску.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.12.17

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