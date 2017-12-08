Муниципальные чиновники Крыма саботируют борьбу с торговцами суррогатным алкоголем

В Крыму увеличивается объем выявленной контрафактной алкогольной продукции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году у предпринимателей изъяли уже более 5 тысяч 700 литров подделки, в то время как в 2016 году объем изъятого составил 4 тысячи 859 литров.

По данным первого заместителя министра промышленной политики Константина Равича, специалисты министерства совместно с силовиками провели более 170 мероприятий по выявлению фальсифицированного алкоголя.

«По результатам установлено нарушение федерального закона №171 в 64 объектах. За 2016 год таких объектов было 26», – сообщил первый заместитель.

Среди типовых нарушений, которые допускают предприниматели – реализация алкоголя без лицензии или с маркировкой с признаками подделки, а также нарушение порядка учета алкогольной продукции при реализации и обороте. Нарушители в этом году заработали 62 административных протокола, а в прошлом – 28.

Равич сообщил, что контролем за незаконным оборотом алкоголя в министерстве занимаются всего пять специалистов, при этом выразив озадаченность позицией местных чиновников из регионов Крыма.

«Вы, ваши сотрудники, ходите по магазинам. И почему-то информация с мест о том, что где-то реализуется незаконная алкогольная продукция к нам не доходит. Это очень удивляет. Я понимаю, что вы не можете определить степень легальности акцизных марок – здесь требуются специальные знания и оборудование, но если вы заходите в магазин индивидуального предпринимателя, который априори не имеет права торговать алкогольной продукцией, а он ей торгует – то возникает вопрос, а куда смотрит местная власть?», – заявил Равич.

В свою очередь, министр промышленной политики Андрей Васюта напомнил о случаях массового отравления фальсифицированным алкоголем в России, призвав глав администраций поспособствовать министерству в борьбе с недобросовестными предпринимателями.

«В преддверии новогодних праздников все эти «демоны» со спиртосодержащими продукциями вылезают из всех щелей. Поэтому, пожалуйста, максимальный контроль за этим», – сказал министр.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.12.17

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