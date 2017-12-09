Крым планируют вывести в мировые лидеры среди территориальных брендов

К 2050 году Крым планируют вывести в мировые лидеры в отдельных сферах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Москве пройдет сессия «Республика Крым: штрихи образа будущего», где планируется обсудить стратегию развития имиджа полуострова на ближайшие 30 лет.

В качестве ключевых векторов предлагаются цифровая экономика и туризм. В перспективе планируется сделать Крым одним из самых сильных территориальных брендов не только в России, но и в мире.

«Крым может обогнать, к примеру, Монако», – заявляют организаторы обсуждения, отмечая, что

Полуостров имеет гораздо больший потенциал для развития строительства, туризма, игорного бизнеса и виноделия.

Москва, Лиана Макоба

Москва. Другие новости 09.12.17

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