В Крыму бетономешалка врезалась в автобус

В Крыму столкнулись бетономешалка и рейсовый автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем в селе Тепловка. Водитель автобуса, выполнявшего маршрут Севастополь – Северная – Евпатория, остановился на остановке. В салон зашли два пассажира, автобус начал отъезжать, и тут в него сзади влетела бетономешалка.

От удара автобус едва не врезался в столб, но водитель успел отвернуть машину от препятствия.

В результате ДТП пострадали три человека: водитель автобуса разбил лицо, один из пассажиров получил ранения шеи и головы, второй – ушибы головы и ног. Им была оказана медицинская помощь, остальных пересадили на попутный транспорт.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 09.12.17

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