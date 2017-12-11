На Новый год в Крыму ждут 90 тысяч туристов

На новогодние и рождественские праздники в Крыму ждут не менее 90 тысяч туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в случае оправдания этих ожиданий полуостров поставит новый рекорд: в прошлый раз встречать Новый год в Крым приехали более 87 тысяч человек, что в более чем в 2 раза превысило прогноз.

Как рассказали РИА «Новый День» в Минтуризма Крыма, на данный момент уровень бронирования коллективных средств размещения на высокий зимний сезон 2017-2018 года составляет 47,8% от мест размещения, работающих зимой.

«По значимости для крымского туристического бизнеса это время сравнимо с более длительным пляжным сезоном», – подчеркнули в ведомстве, отметив, что в Крыму более 265 санаторно-курортных и гостиничных организаций работает круглогодично.

Средняя стоимость размещения составляет от 1180 до 3500 рублей с человека (включает проживание, питание, базовое лечение, анимационные программы, посещение бассейна и другие услуги). Помимо традиционных СПА и оздоровительных программ, все предприятия готовят программы развлечений. К примеру, есть возможность встретить Новый год в пещерах Крыма или знаменитых крымских винных подвалах.

«В зимнем сезоне 2017-2018 годов туроператорами Крыма предлагается 17 туристских маршрутов (в их числе Большая Ялта, Большая Алушта, Евпатория, Севастополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы). Продолжительность туров составляет от 3 до 8 дней, а стоимость варьируется от 7500 до 42800 руб./чел. в зависимости от типа размещения, питания, продолжительности тура, числа посещаемых объектов и количества человек в группе», – рассказали в Минтуризма.

Новогодний отдых для детей обойдется их родителям в среднем от 20900 рублей (в стоимость включено проживание, 5 разовое питание по системе «шведский стол», анимационные мероприятия по программе смены). Детские оздоровительные учреждения полуострова подготовили праздничные смены продолжительностью от 7 до 14 дней.

На чем основано ожидание большего количества туристов, чем в новогодние каникулы 2017, если турпоток снижается на протяжении всего года, в Минтуризма не пояснили.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 11.12.17

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