МИД Польши плюнул в протянутую руку Климкина

Глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис заявил, что его страна не нуждается ни в «помощи» Украины, ни даже в существовании самой Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», резкие слова польского дипломата прозвучали на заседании дискуссионного клуба «Ронин» в ответ на недавнюю примиренческую и, одновременно, по мнению польского политикума, – бестактную речь украинского министра иностранных дел Павла Климкина.

«Мне хотелось бы дать понять, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но само существование Украины не является необходимым условием существования свободной Польши», – цитирует Париса РБК.

«Польша будет существовать вне зависимости от того, что происходит на Украине, лучше там ситуация или хуже», – добавил политик.

Кроме того, Ян Парис вновь напомнил Киеву, что Варшава не потерпит со стороны Украины «фальсификации истории, притеснения польского меньшинства» и прославления Бандеры и Шухевича.

В Киеве «лгут», утверждая, что «Варшава слаба, изолирована и нуждается в Украине», подчеркнул Парис.

Напомним, накануне Павел Климкин послал полякам «добрый», по его мнению, сигнал, заявив, что польская экономика спасается за счёт украинцев, которым местные бизнесмены «предлагают большую зарплату, поскольку они (украинцы) более гибкие, очень сфокусированы на том, что делают». По данным Климкина польскую экономику ежегодно «спасает» миллион украинцев, поэтому Киев всегда будет вести диалог с Варшавой, «как с друзьями».

Ранее в Киеве не раз заявляли, что Украина является своего рода щитом для Запада и, в первую очередь, для Польши от «посягательств агрессивной Москвы».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.12.17

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