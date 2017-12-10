На Украине начали объявлять врагами государства ведущих шоу для домохозяек

На Украине начали включать в черные списки врагов государства ведущих «шоу для домохозяек».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандальный сайт «Миротворец» внес в свою базу Ларису Гузееву. Ведущей шоу «Давай поженимся» поставили в вину «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «незаконную гастрольную деятельность» в Крыму.

Отметим, что Гузееву, в отличие от многих ее коллег, попадание в список расстроило: оказалось, что ее невестка – украинка, родители которой живут в Киеве. «Я переживаю», – призналась телеведущая.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.12.17

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