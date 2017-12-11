«С Крымом разбирайтесь сами…» Израиль отказался поддерживать Украину

Израиль отказался поддерживать Украину в вопросах Крыма. Об этом заявили в МИДе страны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина неоднократно обращалась с просьбой не признавать Крым российским. Однако Израиль не собирается вставать на позицию Киева. Вопрос легитимности крымского референдума 2014 года не стоит на повестке дня и не является основной составляющей двухстороннего диалога с Россией, заявляют в ведомстве.

«Диалог между Россией и Израилем сейчас находится на своем пике после возобновления дипотношений наших стран в начале 1990-х годов. Развитие сотрудничества происходит по всем направлениям. Что касается Крыма, вопрос, безусловно, необходимо решить, однако для начала это должны сделать Москва и Киев», – цитируют «Известия» пресс-службы МИД Израиля Эммануэля Нахшона.

«Любое решение, которое будет принято на основе российско-украинского диалога, нас устроит. Если Москва и Киев договорятся, что Крым российский, то мы не против. До тех пор пока не будет достигнуто консенсуса, Израиль намерен придерживаться нейтральной позиции. Безусловно, Киев не раз обращался в МИД Израиля с просьбой склониться на его сторону. Мы свою позицию, однако, менять не собираемся», – подчеркивает заместитель генерального директора израильского МИДа, директор департамента Евразии Алекс Бен-Цви, отмечая, что крымский вопрос отличается от одностороннего отсоединения Косово от Сербии в 2008 году, независимость которого его страна не признает.

При этом Израиль озабочен популяризацией праворадикальных идей на Украине и героизацией пособников нацистов. Так, серьезную тревогу вызвало открытие в Виннице памятника украинскому националисту Симону Петлюре, имя которого ассоциируется с еврейскими погромами во времена Гражданской войны 1918-1922 годов.

«Мы отправили украинским коллегам ноту протеста в связи с возведением этого монумента, однако ответа до сих пор не получили. Это происходит не в первый раз, когда мы выражаем озабоченность нашим украинским коллегам», – заявил Алекс Бен-Цви.

Напомним, возрождение нацистской идеологии серьезно беспокоит и ближайшую соседку Украины – Польшу. Напряженность между двумя странами возрастает. В выходные в Львовской области подорвали польский автобус. В МИД Польше уже заявили, что эта акция носила явный антипольский характер. Кроме того, Польша постоянно демонстрирует недовольство тем, что на Украине преследуется польское меньшинство, а Киев фальсифицирует историю.

Существенно осложнились и отношения Украины с Венгрией.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.12.17

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