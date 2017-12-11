Ускользающие миллионы: все «южные» поезда России пошли в обход Украины

С 11 декабря все российские поезда южного направления будут ходить в обход Украины. До сих пор составы были вынуждены дважды пересекать российско-украинскую границу, преодолевая часть пути по Луганской области.

Как уже сообщал «Новый День», строительство железной дороги Журавка – Миллерово началось в 2014 году. Линия длиной 137 километров проходит по Воронежской и Ростовской областям, не заходя на территорию Украины. Двухпутная магистраль должна стать частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения поездов: пассажирских – 140 километров в час с перспективой увеличения до 160 километров в час, грузовых – до 90 километров в час.

Первые грузовые поезда были пущены в сентябре. С середины ноября по магистрали пустили транзитные пассажирские поезда, следующие из Москвы и Санкт-Петербурга в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и в обратно. А с сегодняшнего дня в обход Украины будут ходить все 124 пассажирских и 60 грузовых составов.

По подсчетам экономистов, из-за полного прекращения движения российских поездов Украина будет терять до 300 миллионов долларов в год. Политики заявляют, что общая сумма ущерба превысить 1,5 миллиардов долларов.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.12.17

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