Несите мне доспехи, седлайте мне коня: в Феодосии украли рыцарские доспехи

В Феодосии почти полтора месяца разыскивали вора, похитившего из городского музея рыцарский шлем.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму конце октября среди бела дня неизвестный подросток 15-17 лет на виду у прохожих унес с музейной территории копию шлема воина ордена тамплиеров стоимостью 9,5 тысяч рублей.

Спустя несколько недель похищенные доспехи принес в отдел полиции один из местных жителей, сообщивший, что случайно обнаружил его в заброшенном здании.

Однако розыскные мероприятия не прекращались, и через несколько недель полиция задержала 17-летнего феодосийца, уже имевшего проблемы с законом.

По словам молодого человека, рыцарь в доспехах произвел на него неизгладимое впечатление. Юнец, не раздумывая, подбежал к нему, сорвал шлем и скрылся. В дальнейшем, испугавшись ответственности, бросил свою добычу в одном из заброшенных зданий. Через несколько дней юноша решил вернуть шлем, но на прежнем месте его уже не было.

В отношении «любителя истории» возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества). Ему может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время юнец находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время шлем будет возвращен в музей.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 11.12.17

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