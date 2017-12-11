Украинские националисты оставят соотечественников без нижнего белья и игрушек

Члены Народной дружины запрещенной в РФ организации «Правый Сектор» изымают из украинских магазинов все, что имеет или может иметь отношение к России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее патриоты обратились к правительству Украины с инициативой запретить на территории страны мультфильмы, снятые в период с 1951 по 1991-й годы, а также сделанные в РФ трикотажные изделия и игрушки. Не дождавшись ответа Кабмина, радикалы начали самостоятельно проводить рейды в магазинах и на рынках.

Так, у хозяйки торговой палатки в Сумской области забрали с прилавка мужские носки и женское нижнее белье: товар, импортированный из российского Курска, облили бензином и подожгли на глазах у представителей полиции.

Аналогичный случай произошел и в Чернигове: местные националисты в магазине «Детский мир» обнаружили плюшевых «шпионов» – олимпийский медведь и более двух десятков Чебурашек. При этом мишке повезло, так как он был произведен в Китае, игрушку вернули на прилавок, а вот 25 московских Чебурашек отправились на свалку. В в Киевской области уничтожено 200 компакт-дисков с советскими мультиками, пишет ФАН.

Известно, что от радикальной «зачистки» пострадали более тысячи украинских предпринимателей. Во всех случаях стражи порядка занимали позицию наблюдателей, поясняя, что ничем не могут помочь пострадавшим. Предприниматели намерены потребовать от президента Украины Петра Порошенко пресечь действия националистов. В противном случае пострадавшие грозятся добиться запрета на реализацию продукции концерна «Рошен» и присоединиться к акции по импичменту главы государства.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.12.17

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