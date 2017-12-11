Крым ухудшил свои позиции в экологическом рейтинге

Крым и Севастополь по итогам осени ухудшили свои позиции в «Экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации» от общественной организации «Зеленый патруль».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале осени Крым занимал 59-ю строчку, поднявшись за летние месяцы на три пункта.

Однако к началу декабря полуостров вновь скатился вниз – 61-е место. Проблемы все те же: существующие и вновь появляющиеся несанкционированные свалки, слив в море нечистот, вырубка краснокнижных растений по всему Крыму и особенно на Южном берегу, загрязнение окружающей среды промышленными предприятиями. Подпортили картину и жалобы керчан на удушающий запах горелой резины по ночам.

При этом эксперты отметили очистку от мусора Лисьей бухты, ликвидацию свалок в районе «Красной Керчи», на холме Дарсан в Ялте и на территории Желябовского поселения в Нижнегорском районе, высадку 8 тысяч деревьев вдоль симферопольской объездной дороги.

Севастополь также ухудшил свои позиции, опустившись с 80-го на 81-е место из-за разлива нефтепродуктов с затонувшего в середине октября в Камышовой бухте судна.

В «плюс» городу засчитали создание государственного природно-ландшафтного заказника «Караньский», расчистку русла реки Кача, изобретение солнечной батареи со 100% КПД и высадку 2,8 гектаров леса.

Отметим, что по итогам осени 2017 года десятку самых экологически чистых регионов, по версии аналитиков «Зеленого патруля», составили Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, Курская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Чувашия, Ульяновская область, Краснодарский край и Республика Коми.

Рейтинг рассчитывается с 2007 года по итогам каждого сезона и отражает актуальное состояние экологии в регионах России за отчетный период.

При этом, по словам экологов, больше половины населения страны продолжает жить в неблагоприятных экологических условиях, проблема переработки и вторичного использования мусора не решена ни в одном регионе страны, качество питьевой воды в городах России вызывает очень много вопросов.

«К сожалению, уже сейчас можно сказать, что «Год экологии» в России получился «годом желаний», а не годом реальных дел в сфере экологической модернизации», – резюмировал председатель «Зелёного патруля» Андрей Нагибин.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 11.12.17

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