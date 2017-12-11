Холода отступили: Крыму обещают теплую неделю

В Крыму налаживается погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», атмосферный фронт, царивший на полуострове в выходные дни, покинул республику.

«На текущей неделе будет очень хорошая погода. Фронтальные разделы все уже прошли, так что будет преимущественно без осадков: днем 10-15 градусов тепла, ночью 3-8 тепла. Такие температурные показатели на 5 градусов выше многолетней нормы», – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая. Напомним, 10 декабря и ночью 11 декабря в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней и снега.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.12.17

Крым ухудшил свои позиции в экологическом рейтинге. / Украинские националисты оставят соотечественников без нижнего белья и игрушек. / Несите мне доспехи, седлайте мне коня: в Феодосии украли рыцарские доспехи. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»