Замглавы УФАС России по Крыму и Севастополю отправили в СИЗО на 2 месяца

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу заместителя руководителя управления ФАС по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева, обвиняемого во взяточничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Токарев был задержан на прошлой неделе с поличным. Суд принял во внимание ходатайство следователя в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение через посредников взятки в особо крупном размере» и заключил подозреваемого под стражу почти на два месяца – до 4 февраля следующего года, говорится в решении суда.

Напомним, в ФАС поступила жалоба на одну из организаций, участвующих в тендере, а Токарев, по версии следствия, за решение вопроса потребовал у фирмы 3 млн рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.12.17

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