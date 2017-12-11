В Крыму разбили в хлам «броневичок» Поклонской

В Крыму разбили бронированный автомобиль, на котором некогда ездила экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Toyota Land Cruiser стоимостью свыше 7 миллионов рублей не пережил веселого досуга водителя нынешнего прокурора Олега Камшилова.

По данным издания Республика Online, на днях водитель завез прокурора домой, а на обратном пути решил поразвлечься.

«По всей видимости, алкоголь (который позже был обнаружен в крови водителя) не позволил ему адекватно чувствовать себя на дороге. По нашей информации, автомобиль восстановлению не подлежит», – сообщает издание, отметив, что «броневичок» «разбит в хлам».

Напомним, что бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 был заказан Генпрокуратурой РФ для Натальи Поклонской в конце 2014-го года. Автомобиль с «прошивкой» из стали 6,5 мм имел коммуникационную систему с функцией управления голосом, 10 подушек безопасности, пулеуловители по всему проему дверей и бронированную перегородку с откидывающимся стеклоблоком и бойницей за вторым рядом сидений, кожаный салон и четыре камеры по периметру с системой помощи при движении по бездорожью.

После избрания Поклонской депутатом в Госдуму Toyota Land Cruiser досталась в наследство Олегу Камшилову.

Симферополь, Декабрь, Оксана Мурзина

Симферополь, Декабрь. Другие новости 11.12.17

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