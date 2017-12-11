Жители Крыма смогут обойти санкции с помощью банковской карты

Жители Крыма смогут пользоваться картами платежной системы «Мир» за рубежом: данные о регионе выпуска карты и месте проживания ее обладателя для иностранных банков будут засекречены. Об этом заявил генеральный директор оператора платежной системы АО «НСПК» Владимир Комлев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день выпущено около 30 млн карт системы «Мир». 1,6 млн выдано в Крыму. Сейчас прорабатывается возможность осуществления прямых платежей картой за границей: информация о том, какой банк выпустил конкретную карту и где живет ее обладатель, для иностранного банка-партнера будет недоступна. Это позволит крымчанам обойти санкции, считает Комлев.

По его словам, в течение 2 ближайших лет карты «Мир» начнут принимать все участники Евразийского экономического союза.

Ведутся переговоры и со странами дальнего зарубежья – в первую очередь,

с наиболее популярными у туристов. Предполагается, что в ближайшее время карты начнут принимать во Вьетнаме, Израиле, Турции и Таиланде. Продолжается работа с Германией, Чехией, странами Прибалтики.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.12.17

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