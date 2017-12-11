В Симферополе у крымчанина нашли более 3,5 килограммов наркотиков

В Симферополе задержали 28-летнего наркодилера.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, в ходе личного досмотра у крымчанина обнаружено 2 картонные коробки, в которых находились 22 полимерных пакета с порошкообразным веществом, а также небольшие полимерные пакетики с пазовым замком. Экспертиза показала, что изъятое вещество – амфетамин общим весом 199 граммов.

Еще более 3 килограммов различных наркотиков правоохранители нашли по месту жительства наркосбытчика: 2 килограмма 310,88 грамма амфетамина, 229 граммов кокаина, 322,4 грамма гашиша, 361 грамм MDMA, 204 грамма мефедрона, 149,23 граммов MDA.

В отношении крымчанина, который нигде официально не трудоустроен, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «г», части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы сроком до 20 лет.

А настоящее время наркосбытчик заключен под стражу.

Симферополь, Декабрь, Оксана Мурзина

Симферополь, Декабрь. Другие новости 11.12.17

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