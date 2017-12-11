Водители маршруток в Керчи отказались возить пассажиров из-за «убитых» дорог

Водители маршруток в Керчи, работающих по маршруту №6, решили больше не довозить пассажиров до конечной остановки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», причина водительского бунта – огромные ямы на дороге в микрорайоне Мичурино, часто затапливаемые водой вместе с основной улицей.

Водители утверждают, что не раз обращались к властям с просьбой привести эту дорогу в нормальный вид или разровнять ее с помощью грейдера.

«Нам жаль детей и пенсионеров, которые пешком будут ходить к магазину, но со среды мы станем на «Магазине» – это будет конечная. Это для обеспечения безопасности, потому что, проезжая по этим лужам, на машине потом нет тормозов, ломаются рессоры», – цитирует «Керчь.фм» одного из водителей маршрутки.

Местные чиновники заявляют, что о проблеме знают, но решить ее сейчас не в их силах. До этого разбитую дорогу в Мичурино ровняли грейдером в феврале. О выполненных работах тогда отчитывался бывший глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев. Однако местных жителей такие меры не устраивают: спустя некоторое время дорожное покрытие снова приходит в негодность. Поэтому дорога в Мичурино нуждается в капитальном ремонте.

Керчь, Леонид Маковецкий

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