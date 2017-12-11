В Симферопольском районе появился новый глава

Депутаты Симферопольского райсовета определились с кандидатурой главы администрации.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», единогласным решением народных избранников главой администрации Симферопольского района стал Сергей Донец.
До этого он занимал должность первого заместителя главы и временно исполнял обязанности руководителя района. О своей победе Донец сообщил в Facebook.
«Безусловно, потенциал Симферопольского района огромен, а перспективы его развития – обширны. Основными стратегическими направлениями развития региона считаю усовершенствование агропромышленного комплекса, социальной инфраструктуры, индустрии отдыха, а также создание благоприятных условий для бизнеса», – написал новый глава региона.
Основную конкуренцию во время конкурса ему составил Андрей Клищевский, также действующий сотрудник администрации, возглавляющий управление финансов.
До Донца Симферопольскую администрацию с 2014 года возглавляла Ирина Бойко. После увольнения с поста главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, она стала членом команды нового руководителя города Игоря Лукашева, получив в октябре должность его первого зама.
Симферопольский район, Леонид Маковецкий
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