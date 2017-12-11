Поставщик турбин Siemens в Крым обратился в суд Евросоюза

ООО «ВО «Технопромэкспорт» (дочерняя компания корпорации «Ростех») обратилась в суд Евросоюза с требованием отменить решение о санкциях в отношении нее за поставку турбин Siemens в Крым.

Соответствующее уведомление размещено в официальном интернет-журнале Совета ЕС.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июля агентство Reuters сообщило, что в Крым доставили турбины производства концерна Siemens. Это вызвало крупный скандал: в компании заявили, что не продавали ничего для Крыма – оборудование поставлялось в рамках контракта с ОАО «Технопромэкспорт» (ТПЭ) для строительства в Тамани.

Компания «Технопромэкспорт» утверждала, что турбины закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских предприятиях. Позже появилась информация, что оборудование было произведено на совместном предприятии «Силовых машин» и «Siemens Технологии газовых турбин» в Санкт-Петербурге, а затем переделано на заводах «Ростеха».

Концерн Siemens Aktiengesellschaft подал иск в арбитражный суд Москвы, потребовав арестовать обнаруженные в Крыму газовые турбины и запретить их монтаж. «Технопромэкспорт» выдвинул встречный иск, требуя признать недействительными ряд пунктов договора, подписанного в марте в 2015 года. В начале августа Совет ЕС добавил к российскому санкционному списку ряд физических и юридических лиц, которые могут быть причастны к поставкам турбин Siemens в Крым. Под новые санкции подпали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, глава ООО «ВО «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка и глава департамента Минэнерго Евгений Грабчак. Также в список внесли компании, которые участвуют в строительстве ТЭС в Крыму: ООО «ВО «Технопромэкспорт», ЗАО «Интеравтоматика». Теперь ООО «ВО «Технопромэкспорт» требует, чтобы ЕС отменил августовское решение.

В иске отмечается: решение Совета ЕС было принято на том основании, что, в частности, газовые турбины были поставлены в Крым и что были нарушены положения первоначального контракта на поставку с ООО «Siemens Газ Турбин Технолоджи». «Оценка того, имело ли место фактическое нарушение договора, является вопросом, подлежащим определению в соответствии с российским законодательством, – заявляют в ТПЭ. – Стороны договора поставки возбудили производство в Арбитражном суде Москвы. До тех пор, пока Арбитражный суд не примет решение по этому делу, утверждение о нарушении договора не является достаточно прочной фактической основой и не может служить основанием для принятия решения».

Кроме того, истец отмечает: обвинение в незаконных поставках турбин в Крым основано на заявлениях СМИ, которые, в свою очередь, ссылаются на анонимные источники. «Компетентный орган ЕС должен установить, что причины, на которые он ссылается, являются обоснованными», – отмечается в исковом заявлении.

Наконец, ТПЭ обращается к принципам международного гуманитарного права: «Россия обязана по международному праву восстановить и поддерживать общественный порядок в Крыму, который в настоящее время также включает обеспечение безопасного и постоянного энергоснабжения. Гуманитарная потребность в таком энергоснабжении не учитывается в заявлении о причинах, касающихся решения (о введении санкции – прим НД)».

Отметим, аналогичный иск в суд Евросоюза подал и гендиректор ТПЭ Сергей Топор-Гилка, тоже попавший под санкции.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.12.17

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