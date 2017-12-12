Стабильность по-крымски: пассажиропоток сократился, пшено подешевело, а цена ужина в Ялте неизменна

Пассажиропоток на переправе упал, в Керчи подешевело пшено, а цена ужина в Ялте осталась неизменной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал очередную сравнительную таблицу цен на продукты питания в разных городах Крыма – подведены итоги ноября. Сравниваются, как и прежде, Симферополь, Керчь, Евпатория и Ялта.

Если в предыдущие месяцы максимальные цены на некоторые «простые» продукты отмечались и в Евпатории, и в Керчи, то к зиме дороговизна Ялты стала более явной. В этом городе выше других цены на курятину, сосиски, некоторые виды рыбы, творог, брынзу, фруктовые соки, конфеты, кексы, муку, рис, овсянку и вермишель. Овощи «борщевого набора» здесь тоже чуть дороже, чем в других городах Крыма, как и водка.

По многим позициям, как утверждает Крымстат, самыми дешевым остается Симферополь.

Здесь, по возможности, стоит купить мясо, кур, пельмени (манты, равиоли), вареную и полукопченую колбасу, рыбные деликатесы, молоко, сметану, сыры, яйца куриные, шоколад, печенье и пряники. Здесь же дешевле гречка, качественные макароны, мед, вино – как сухое, так и крепленое.

Керчь потеряла свои позиции по минимальным цена на хлеб, теперь здесь самые дешевые пшено, манка и «Геркулес». Дешевле, чем в других городах, как и прежде, газированная вода и отечественное шампанское. А вот ординарный отечественный коньяк в Керчи теперь самый дорогой.

Сэндвич типа «гамбургер» везде стоит примерно 106 руб, в Симферополе – 126. Цены на апельсины тоже разнообразны: Крымстат дает интервал от 73 до 96, на самом деле в Симферополе они были и по 55.

Обед в столовой Симферополя стоит, как и месяц назад, 493 руб, но в Керчи трапеза за месяц подорожала с 616 до 645 руб. Стоимость ужина осталась прежней: в симферопольском ресторане каждому едоку придется оставить 2 тыс 176 руб. И в Ялте цена третий месяц остается неизменной – 3 тыс 43 руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.12.17

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