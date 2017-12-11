На Украине публично огласили давно всем известное: «Порошенко и Луценко – алкогольная парочка»

Беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко призвал президента «Незалежной» Петра Порошенко и генпрокурора страны Юрия Луценко меньше пить.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Курченко подал в украинский суд два иска, ответчиками по которым являются Порошенко и Луценко. Истец обвиняет высокопоставленных украинцев в клевете.

Известно, что Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов назвал бизнесмена преступником, а Луценко обвинил его в финансировании протестов Михаила Саакашвили.

В свою очередь олигарх заявил, что он не знаком с Саакашвили, а обвинения в «спонсорстве» – это пьяная фантазия Луценко.

«Похоже, что Юрий Луценко сделал заявление, находясь в пьяном угаре после очередной попойки со своим кумом-собутыльником Порошенко. Эта алкогольная парочка настолько достала всю нашу страну, весь народ и меня лично, что я подаю иск о защите чести и достоинства за распространение клеветы к Юрию Луценко», – цитирует Полинавигатор бизнесмена.

Он также подчеркнул, что хорошо знаком и с действующим президентом Порошенко. По словам Курченко, он в 2013 году купил у Порошенко медиа-холдинг «UMH group» за 400 млн долларов: «По имеющейся у меня информации этот коррупционный жиробас после продажи не уплатил никаких налогов в бюджет Украины. Порошенко – обманщик и трус, потому и науськивает везде своего цепного цуцыка Луценко», – подытожил украинский олигарх.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры Украины пришли с обысками к экс-президенту Грузии Саакашвили.

СБУ инкриминировала Саакашвили статью «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

Источники в силовых структурах Украины заявили что бывший глава Одесской ОГА покушался на конституционный строй, установив контакты с бизнесменом Сергеем Курченко. По словам Луценко, Курченко, якобы, выделил бывшему грузинскому президенту полмиллиона долларов на организацию акций протеста в Киеве.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.12.17

Саакашвили снова на свободе. / Поставщик турбин Siemens в Крым обратился в суд Евросоюза. / В Симферопольском районе появился новый глава. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»