Житель Севастополя насиловал 8-летнюю дочь

Житель Севастополя насиловал родную дочь.

Как сообщили РИА «Новый День» В СУ СКРФ по Севастополю, с сентября 2015 года по январь 2016 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. На момент первого преступления девочке исполнилось 8 лет. Она несколько раз пыталась рассказать все матери, но женщина не верила.

14 января 2016 года горожанка, вернувшись с работы, застала мужа в состоянии алкогольного опьянения, а дочь – запуганной. И только тогда, выслушав очередной рассказ ребенка, женщина обратилась в правоохранительные органы. Сведения, изложенные девочкой, подтвердились.

«Суд признал 45-летнего жителя Гагаринского района виновным в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ)», – сообщили в следственном управлении.

Похотливому папаше ближайшие 15 лет предстоит провести в колонии строго режима.

«Сексуальное насилие в семье – это латентный вид преступления, который может скрываться и замалчиваться годами. Часто взрослые не верят детям, списывая это на фантазию, ревность. Матери и вовсе порой считают, что юные дочки наговаривают на отчимов, чтобы разлучить их. И выявляются ужасающие факты благодаря педагогам, которые замечают угнетенное и подавленное состояние ребенка в школе, бдительным соседям или знакомым, которые прислушиваются к детям, – заявляют в СУ СКРФ по Севастополю. – Следственное управление напоминает о работе круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности» (+7-978-000-22-51), которая действует для немедленного реагирования на сообщения о нарушении закона и преступлениях в отношении детей, принимаются сообщения о несовершеннолетних, оказавшихся в опасной ситуации».

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 12.12.17

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